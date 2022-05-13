Akçay'da yangın: narenciye ağaçları zarar gördü

Akçay’da çıkan yangında sulama boruları, kuru otlar ve 3 adet nareniye ağacı zarar gördü.

Dün saat 17.00 sıralarında, Akçay Köy Mezarlığı yanında bulunan Ayşe Kargılı’ya ait bahçede çıkan yangın sonucu sulama boruları, kuru otlar ve 3 adet nareniye ağacı yandı. İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.