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Akçay'da yangın: narenciye ağaçları zarar gördü

Akçay'da yangın: narenciye ağaçları zarar gördü

Akçay’da çıkan yangında sulama boruları, kuru otlar ve 3 adet nareniye ağacı zarar gördü.

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Akçay’da çıkan yangında sulama boruları, kuru otlar ve 3 adet nareniye ağacı zarar gördü.

Dün saat 17.00 sıralarında, Akçay Köy Mezarlığı yanında bulunan Ayşe Kargılı’ya ait bahçede çıkan yangın sonucu sulama boruları, kuru otlar ve 3 adet nareniye ağacı yandı. İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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