Akçay’da ipek dokuması yapılıyor

Akçay köyünde ‘İpek Böceği Beslemesi ve Dokuması Projesi’ hayata geçti.

Dokuma ustası Teyfik Paklacı tezgahını kurmasıyla birlikte ipek dokumasına geçildi.

YENİDÜZEN’e proje hakkında bilgi veren Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, projenin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapıldığını ve kendilerinin projede pilot bölge seçildiklerini belirterek, yaklaşık 4 aydır ipek böceğinin yetiştirildiğini söyledi.

Yetiştirilen ipek böceklerinin dokunmaya başlandığının bilgisini veren Dereliköylü, çocuk kıyafetleri yapılarak bu sayede köy kadınlarının gelir elde etmesi sağlanacağını ifade etti.

Dereliköylü, projenin Ağustos ayı ortasına kadar devam edeceğini de belirterek, projeye katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.