Akçay’da çocuk ve bahar şenliği düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Akçay Muhtarlığı Çocuk ve Bahar Ṣenliği düzenledi.

Akçay Rauf Raif Denktaş Parkı’nda yer alan etkinlik, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin açılış konuşması Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü tarafından yapıldı.

Dereliköylü, etkinliğin bir paylaşım ve işbirliği ruhunun sonucu olduğunu belirterek, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

Bölgenin böyle etkinliklere ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Dereliköylü, bölgedeki insanları kendi yerlerinde tutmanın büyük önem taşıdığını ve buna yönelik projelerin artması gerektiğini ifade etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da muhtarlığın böyle bir etkinliğe öncülük etmesinin önemine vurgu yaparak, etkinliğin bir gelenek haline dönüştürülmesini diledi.

Çocukların bu tür etkinliklerle bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Özçınar, tüm çocuklara eğlence dolu bir gün diledi. Konuşmaların ardından çeşitli dans gösterileri sunuldu.

Gün boyunca süren etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte çocuklar çeşitli yarışmalar ve aktivitelerle eğlenme imkanı buldu.