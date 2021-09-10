Akçay’a çok amaçlı bir proje

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Akçay’da 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın adının verildiği parkın açılışı 17 Eylül tarihinde yapılıyor. Köy muhtarı Uğur Dereliköylü hayata geçen projeyi YENİDÜZEN’e anlattı, projenin hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Söz konusu parkta köy halkının yanı sıra civar köylere de hizmet verecek.

Dereliköylü, “Konseptimiz 7’den 77’ye kadar herkese hitap edecek şeklindedir. Burayı köylümüze ve bölge halkımıza armağan ettik” dedi.

Akçay köyü muhtarı Uğur Dereliköylü:

“Konseptimiz 7’den 70’e kadar herkese hitap ediyor”

“Rauf Raif Denktaş Parkı’nın yapımına başlayalı yaklaşık bir yıl oldu. Ancak ismi belli değildi. Eski Turizm Müsteşarlarından Sayın Bülent Arkın, bizi ziyareti esnasında burasının Rauf Raif Denktaş Parkı olabileceğini söyledi. Biz de bu yönde komite oluşturduk, ilgili kesimlerin de görüşünü alarak tamamen imece usulü bilet satarak, iş adamlarının, Turizm Bakanlığı’nın, Spor Dairesi’nin TİKA’nın, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Vakıflar İdaresi’nin, belediyemizin ve köy halkımızın desteğiyle bu projeyi bu noktaya getirdik. İnşa ettiğimiz bu güzel yerde 3 adet parkımız mevcuttur. En önemli alanımız engelli bireyler için park alanımızdır ve bu bölgede bir ilktir. Onun dışında 3-8 yaş aralığı çocuklar için bir park alanımız vardır. Bunun yanında basketbol, voleybol ve mini tenis alanımız, kafeteryamız, doğum günleri kutlamak için özel yeri, açık alan spor aletlerimiz ve mini hayvanat bahçemiz bulunmaktadır. Konseptimiz 7’den 70’e kadar herkese hitap edecek şeklindedir. Burayı köylümüze ve bölge halkımıza armağan ettik. Onlardan istediğim buraya sahip çıkmaları ve ne olursa olsun temiz tutmalarıdır.”

“Katkı koyan herkese teşekkürlerimi iletiyorum”

“Projeyi hayata geçirirken açıkçası maddi anlamda sıkıntı yaşamadık. Çünkü herkes elini taşın altına koydu. Buradan maddi ve manevi anlamda katkı koyan herkese de teşekkürlerimi iletiyorum. Kurumuş otların ve yılanların cirit attığı bu nokta yaklaşık olarak 800-900 bin TL civarı harcanarak bu hale geldi.”

Diğer projeler…

Akçay köyü muhtarı köyde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan diğer projeler hakkında da bilgi verdi. Köyde bir adet Dr. Fazıl Küçük Müzesi yapıldığını aktaran Dereliköylü, görev süreleri boyunca birçok projeye imza attıklarını, göreve gelirken ortaya koydukları projelerin yüzde yüzünü tamamladıklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den, Akçay köyüne çocuk oyun parkı