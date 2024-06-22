Akbar'ın ölümüne neden olan askerle ilgili polisten açıklama

YENİDÜZEN'in "polis ve asker ölü taklidi yapıyor" manşeti üzerine polis, Naved Akbar’ın 15 Haziran tarihinde ölümüne neden olan TSK mensubu araç sürücüsü hakkında açıklama yaptı, Türkiye’ye gönderildiğini ve şu anda tutuklu bulunduğunu duyurdu.

Polis, araç sürücüsü askeri personel aleyhinde mevcut mevzuat, protokol ve/veya usul ve esaslar kapsamında Polis Genel Müdürlüğünce ivedilikle soruşturma dosyası hazırlanarak, 20 Haziran 2024 tarihinde ilgili merciler üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini kaydetti.

Kazaya methaldar araç sürücüsünün Türkiye’de halen tutuklu bulunduğunu belirten polis, ilgili makamlar arasında sürece ilişkin gerekli bilgi alışverişinin yapılacağı açıklandı.

YENİDÜZEN, bugünkü manşetinde Akbar'ın nişanlısı Aycan Taliman'ın "polis ve asker ölü taklidi yapıyor... Bizimle kimse iletişime geçmiyor" açıklamasını gündeme taşımıştı.

Haber üzerine açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, şu ifadeleri kullandı:

Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde 15 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu bir yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, araç sürücüsü askeri personel aleyhinde mevcut mevzuat, protokol ve/veya usul ve esaslar kapsamında Polis Genel Müdürlüğü’nce ivedilikle tahkikat dosyası hazırlanarak, 20 Haziran 2024 tarihinde ilgili merciler üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

Kazaya methaldar araç sürücüsü Türkiye’de halen tutuklu bulunmakta olup, ilgili makamlar arasında sürece ilişkin gerekli bilgi alışverişi yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.