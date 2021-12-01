Akaryakıtta stok sıkıntısı yeniden gündemde

Akaryakıtta yeniden stok sıkıntısı gündeme geldi, mazot tükendi.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, piyasada iki gündür mazot olmadığını söyledi, adaya ne gün geleceğiyle ilgili net bir bilgisinin olmadığını da paylaştı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çağdal, dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle dünyadaki benzin fiyatlarının arttığına değindi.

Çağdal, dağıtım şirketlerinin birkaç aydır daha az zarar etmemek için küçük lotlar halinde ürün ithal ettiğini belirterek, bu nedenle de lojistiğin aksadığını ifade etti.

“Dağıtım şirketleri kar marjının artmasını istiyorlar. Haklılık payları da” diyen Çağdal, “Buna rağmen

“İthalatı ve lojistiği aksatmaları sıkıntılı. Çiftçi ekim döneminde, şu anda 2 gündür motorin piyasada yok, iki şirkette de yok” dedi.

Çağdal, dağıtım şirketlerinin akaryakıtta yaşanan sıkıntıyla ilgili “fırtına var” şeklinde yorum yaptığını ancak esas nedenin bu olmadığını savundu.

“Güneyde 22 TL, kuzeyde 8.78 TL”

Çağdal, güneyde 1 lt yakıtın fiyatının 1.45 Euro (22 TL), Türkiye’de 11 TL, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise 8.78 TL olduğunu kaydetti.

Akaryakıtın dövizle ithal edildiğini, otomatik fiyatlandırmanın 15 iş günü yani 21 günde yapıldığını dile getiren Çağdal, “21 günde kur değişimi çok hızlı değişti. 1.5 ayda fiyatlarda yoğun yükseliş var” dedi.

İthalatçı şirketlerin litre başına 60-70 kuruş zarar ettiğini bu nedenle de otomatik fiyatlandırma sisteminin değişmesi gerektiğini dile getiren Çağdal, “Bu sebeplerinden dolayı dağıtım şirketleri, akaryakıt şirketleri akaryakıt tedarik etmek istemiyor. Çünkü her litrede zarar ediyor” şeklinde konuştu.

İki maddelik öneri…

Söz konusu durumu bir an önce çözüm bulunması gerektiğini de dile getiren Çağdal, iki maddelik öneri paylaştı.

Çağdal, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yüzde 3’ün üzerinde artması ya da düşmesi halinde bunun fiyatlara yansıdığını kaydederek, böyle bir uygulamanın ülkemizde de gündeme gelebileceğini söyledi.

Bununla birlikte otomatik fiyatlandırma sisteminin 15 iş günü yerine 5 iş gününde yapılabileceğini de belirtti.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin benzin istasyonlarına benzini 20 gün vadeyle sattığı, şu anda bu sürenin ekonomik kriz nedeniyle 15 güne gerilediğini kaydeden Çağdal, “1 Ocak itibariyle vade süresi 7 güne düşürülüyor” dedi.

Çağdal, “Kamu kuruluşları, belediyelere belli krediler verilirdi. Bu krediler verilemeyecek” diyerek, “Kırsal kesimde benzinci mazotu veriyor, daha sonra alıyordu. Şimdi veremeyecek” şeklinde konuştu.