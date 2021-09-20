Akaryakıt ihalesi: 2 firma değerlendirmede, TPIC elendi /Üresin: Nihai sonuç birkaç güne

Kıb-Tek’in ‘akaryakıt temin ve taşıma ihalesinin ilk aşaması tamamlandı.

TPIC, Koral Enerji ve Sideral şirketlerinin katıldığı ihalede, TPIC zorunlu belge formlarda imza ve mühür eksikliği olması nedeniyle elendi.

MİK Başkanı Halis Üresin, Koral Enerji ve Sideral şirketlerinin ihaleye verdikleri tekliflerin geçerli olduğunu söyledi.

Kıb-Tek’te doğrudan alımın önüne geçmek istediklerini vurgulayan Üresin, teknik heyetlerle birlikte bilirkişi raporlarını yazarak, birkaç gün içerisinde nihai sonuca götürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Üresin, kamu yararı gereği bu çalışmaları başlattıklarını açıkladı.