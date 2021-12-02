Akaryakıt bitti, bazı benzin istasyonları kapandı “Mazot yok, 98 oktan benzin bitti”

Akaryakıtta stok krizi derinleşti.

Tüm benzin istasyonlarında stokları biten mazotun ardından bugün de 98 oktan benzin tükendi.

Bazı benzin istasyonları stokların bitmesi nedeniyle işyerlerini kapattı.

Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Cemil Erdenay, halkın yaşadığı panik nedeniyle benzin istasyonlarına akın ettiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Erdenay, 98 oktan benzinin K-Pet ve Alpet bayilerinde bittiğini, 95 oktan benzin stokunun da bu akşama kadar yetebileceğini belirtti.

Erdenay, akaryakıt gemisinin bu akşam adaya geleceğini, yarın öğleden sonra da dağıtımın başlayacağını dile getirdi.

Erdenay, sorunun Cumartesine kadar çözüleceğini de sözlerine ekledi.

Fotoğraf Fehime Alasya