Aile, psikolojik sorunları olduğunu iddia ediyor

Lefkoşa’da, 17 yaşındaki yeğenini bıçakla tehdit eden şahıs tutuklandı. Mahkemede konuşan zanlı, “Buzluğumdaki dondurmanın içine zehir koydular” diyerek durumun araştırılmasını istedi. Ailesi ise zanlının psikolojik sorunlar yaşadığını iddia etti.

Mahkemede olayı aktaran polis, G.Ç. isimli zanlının "Şiddet Tehdidi” ve “Korkutmak Maksatıyla Silah Taşıma” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, Cumartesi gün 40 yaşındaki zanlının, Lefkoşa’da kardeşi A.Ç.’nin evine gidip, 17 yaşındaki oğlu Ö.M.’ye oturma odasında, cebinden bıçak çıkarıp tehdit ettiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve sırt çantasında yapılan aramada 2 adet çakının bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının konuşmalarında tutarsızlık olduğundan ve ailesinden alınan ifadelerde zanlının psikolijk olarak sorunlar yaşadığının öğrenildiğinden Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Polis, bu aşamada zanlının tahkikatın salimen yürütülmesi için 3 gün süre ile polis de tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, “Buzluğumda bulunan bir kap dondurmanın içerisine zehir koydular. Beni öldürmek istiyorlar. Bu durumu da 2 kişi biliyor bunların aydınlatılmasını istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlının tahkikatın salimen yürütülmesi için 3 gün süre ile polis de tutuklu kalmasına emir verdi.