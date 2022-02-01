AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmasında ihlal kararı verdi. Demirtaş’ı AİHM’de temsil eden avukatlardan Ramazan Demir, sosyal medya paylaşımında, "AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı. Muhalefetin de koşa koşa ortak olduğu ve Kürt siyasi hareketine karşı anayasa da açıkça çiğnenerek işlenen suçlarda son perde de bu şekilde kapanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Avukat Mahsuni Karaman ise, "AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi" dedi.

HDP'den açıklama: AİHM kararına uyun

AİHM kararı üzerine HDP Merkez yürütme Kurulu'ndah (MYK) açıklama geldi. “AİHM kararı derhal uygulanmalı, rehin siyasetçiler serbest bırakılmadır” başlığıyla yapılan açıklamada, AİHM kararında 20 Mayıs 2016’da dokunulmazlıkların kaldırılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiği ve hukuka aykırı olduğunun kesin olarak tescil edildiği vurgulandı.

AİHM kararında HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekili Filiz Kerestecoğlu, kararlarında tespit edilen ilkelerin tekrar edildiği aktarılan açıklamada, “Bu kararla bir kez daha partimizin yürüttüğü demokrasi mücadelesinin haklılığı teyit edilmiştir. 59 HDP’li milletvekilinden 55’inin dokunulmazlığı kaldırılmış, 55 milletvekilinden sadece 11’i tekrar 2018 seçimlerinde aday olabilmiş; geri kalanları ise bugün ya mahpusta ya da sürgünde bulunmaktadır. Bu hamle ile Türkiye siyasi tarihinin en kapsamlı, en derin ve sonuçları en ağır olan siyasi kırım hareketi başlatılmıştır. Sonuç olarak arkadaşlarımız tutuklanmış, sürgün edilmiş, arkadaşlarımızın milletvekillikleri düşürülmüş ve siyaset yapma hakları ellerinden alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlar yer aldı: “Urfa Milletvekilimiz sevgili İbrahim Ayhan memleketinden uzakta yaşamını yitirmiştir. AKP/MHP iktidarı, karşısında tehdit olarak gördüğü partimizi ve seçilmişlerimizi hedef almış ve bu siyasi tasfiye hareketi sonucu Türkiye siyaseti yeniden iktidar lehine dizayn edilmiştir. AİHM’in verdiği bu karar, kesin nitelikli bir karar olup derhal uygulanmalıdır. Bugünkü kararla dokunulmazlıkların kaldırılması sonrası başlayan davalar derhal durdurulmalı, cezaevinde bulunan tutuklu arkadaşlarımız tahliye edilmeli, hükümlülerin infazları durdurularak arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Yasama dokunulmazlığı milletvekillerine verilen bir lütuf değil, seçmen iradesinin ve demokratik sistemin bir güvencesidir. Bu iradenin hiçe sayılması açık bir siyasi darbedir. Bu darbeye karşı 5 yılı aşkın süredir kesintisiz bir şekilde direnen partimiz, halk iradesine karşı sorumluluğunun gereği olarak, siyasal, toplumsal ve hukuksal direnişini ve mücadelesini sürdürecektir. Kaybeden darbeciler, kazanan biz olacağız.”