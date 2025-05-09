Ahmet Tokatlıoğlu mahkemede: "Maliye Bakanlığı'nın şikayeti üzerine soruşturma başladı""
Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu, "sahte evrak düzenlediği" iddiasıyla tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
"Sahte evrak düzenlediği" iddiasıyla dün akşam tutuklanan Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu, bu sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Mahkemede, olaya ilişkin detayları aktaran polis, 7 Mayıs’ta Maliye Bakanlığı Genel Kooordinatörlüğü tarafından yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve Tokatlıoğlu’nun “yetkisi olmadığı halde iş yerine gelen kişiler için hazırladığı 9 adet vekaletnameyi, mühürleyip imzalamak suretiyle sahtelediği” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.
Söz konusu işlemlerin 2 – 3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiğini mahkemeye aktaran polis, Tokatlıoğlu’nun 3 gün süreyle soruşturma amaçlı tutuklu kalmasını talep etti.
Tokatlıoğlu’nun avukatının itirazı üzerine mahkemeye ara verildi.
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