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Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas” yayımlandı

Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas” yayımlandı

Yazar Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas”, İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı.

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Yazar Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas”, İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Verilen bilgiye göre, Şimşek, ilk öykü toplamı Hammurabi’nin ardından yeni öykülerini Midas’ta topladı.

Şimşek eserinde, Ada’daki kuzey-güney ve göçmen sorunlarını ele alarak, Ada hikâyelerini kendi bakış açısıyla, trajikomik bir şekilde kaleme döküyor ve öykü türünün biçimiyle de denemeler yapıyor.

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