Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas” yayımlandı

Yazar Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas”, İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Verilen bilgiye göre, Şimşek, ilk öykü toplamı Hammurabi’nin ardından yeni öykülerini Midas’ta topladı.

Şimşek eserinde, Ada’daki kuzey-güney ve göçmen sorunlarını ele alarak, Ada hikâyelerini kendi bakış açısıyla, trajikomik bir şekilde kaleme döküyor ve öykü türünün biçimiyle de denemeler yapıyor.