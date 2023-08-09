Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas” yayımlandı
Yazar Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas”, İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı.
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Yazar Ahmet Şimşek’in yeni öykü kitabı “Midas”, İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı.
Verilen bilgiye göre, Şimşek, ilk öykü toplamı Hammurabi’nin ardından yeni öykülerini Midas’ta topladı.
Şimşek eserinde, Ada’daki kuzey-güney ve göçmen sorunlarını ele alarak, Ada hikâyelerini kendi bakış açısıyla, trajikomik bir şekilde kaleme döküyor ve öykü türünün biçimiyle de denemeler yapıyor.
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