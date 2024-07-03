Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun ölüm sebebi “Suda boğulma asfiksi”

Çatalköy’de dün saat 11.30 sıralarında, kıyıdan 500 metre deniz içerisinde, arkadaşına ait tekneden denize dalış yaptıktan sonra, arkadaşı tarafından deniz içerisinde hareketsiz olarak tespit edilmesinin ardından, kıyıya çıkarılarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Karşıyaka’da sakin 19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Suda Boğulma Asfiksi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.