Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklendi: "Pozisyonunun ahlaki üstünlüğüne inanan hiçbir ülke müzakere masasına oturmayı reddetmez."

Erdoğan, BM Genel Kuruluna Salı günü hitap etmiş ve "federasyon modelinin öldüğünü" iddia ederek, uluslararası toplumu, "KKTC"yi tanımaya davet etmişti.

Genel Kurulda konuşan Hristodulidis, Erdoğan'ın sözlerinin revizyonist ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Hristodulidis, "İşgal, saldırganlık ve güç kullanımından kaynaklanan yasadışılık tanınamaz. Uluslararası hukuk alakart değildir. Yorumu, ihlal edenin kim olduğuna bağlı olarak değişmez" dedi.

Erdoğan'a doğrudan hitap eden Hristodulidis, "Uluslararası hukuka ve barışa olan bağlılığınızı ilan etmenizin zamanı geldi. Pozisyonunun ahlaki üstünlüğüne inanan hiçbir ülke müzakere masasına oturmayı reddetmez." dedi.