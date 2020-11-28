Ağırdağ ve Lapta'da ani ölüm
Ağırdağ ve Lapta’da 2 kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
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Ağırdağ ve Lapta’da 2 kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Ağırdağ sakinlerinden 47 yaşındaki Hasan Hüseyin Sucuoğlu evi içerisinde dün saat 15.30 sıralarında aniden rahatsızlanarak yaşamının yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
Öte yandan Lapta sakinlerinden 46 yaşındaki Osman Çomunoğlu da dün akşam 22.45 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : ölüm, polis basın bülteni