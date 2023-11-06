“Afrodit” rafa kaldırılma yolunda

Chevron” şirketi ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlık nedeniyle “Afrodit” yatağıyla ilgili planların rafa kaldırılma yolunda olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, “Chevron” şirketinin, “Afrodit” yatağındaki doğalgazın yüzer platform (FPU) olmaksızın denizaltı boru sistemiyle Mısır’a götürülmesi konusunda Kıbrıs’a yaptığı önerinin, maliyetin yüksek olması nedeniyle kabul edilmemesi sonrasında, taraflar arasında sürdürülen müzakere süresinin Pazar günü dolduğunu yazdı.

Gazete, Pazar akşama kadar konuyla ilgili anlaşma sağlanmadığı gibi müzakere süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak da herhangi bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

Bu durumun, uzmanların endişelenmesine yol açtığını yazan gazete, “Chevron”un Doğu Akdeniz’deki belirsizlikle de bağlantılı olarak, bir noktada çekilmeyi bile düşündüğünü belirtti.

Gazete, Kıbrıs’ın “Chevron”a, müzakerelerde 4 ay yerine 2 haftalık uzatma önerdiğini kaydederek, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in de dünkü açıklamalarında, “Chevron”dan Kıbrıs’ın görüşüyle ilgili yanıt alana kadar, resmi bir açıklama yapmayacağını söylediğini yazdı.