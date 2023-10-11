Afrika'nın karikatür davasında istinaf kararı bugün açıklanıyor

Başsavcılığın, Afrika Gazetesi'ne karşı açmış olduğu ve alt mahkemede beraat ile sonuçlanan 'karikatür/kolaj davası'nın istinaf kararı bugün açıklanıyor.

Bu kapsamda gazetenin genel yayın yönetmeni Şener Levent, gazetenin avukatı Tacan Reynar ve gazete destekçileri Lefkoşa Mahkemesi önünde toplandı.

Saat 10.00'da açıklanacak kararın ardından avukat Tacan Reynar'ın açıklama yapması bekleniyor.

Reynar, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamasında, "Bu topraklarda her ne pahasına olursa olsun savunduğumuz, basın ve İfade özgürlüğü haklarımız açısından dönüm noktası niteliğinde olacak bu kararı merakla bekliyoruz" demişti.