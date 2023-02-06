AFAD’a göre herhangi tsunami tehlikesi yok
AFAD, deprem nedeniyle bir tsunami tehlikesi bulunmadığını bildirdi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem nedeniyle bir tsunami tehlikesi bulunmadığını bildirdi.
AFAD’ın Twitter adresinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz’de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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