AFAD’a göre herhangi tsunami tehlikesi yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem nedeniyle bir tsunami tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

AFAD’ın Twitter adresinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz’de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”