AFAD: "Depremlerde can kaybı 44 bin 374’e yükseldi"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu bildirdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, depremin üzerinden 21 gün geçtiğini, bu süreçte hem 5 üzerinde depremler olduğunu hem de çok sayıda artçı sarsıntılar yaşandığını hatırlattı.

Şu ana kadar 9 bin 990 artçı sarsıntı yaşandığını, bölgede toparlanma ve iyileşme sürecinin devam ettiğini dile getiren Sezer, "21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şu anda tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız." diye konuştu.

Sezer, iyileştirme çalışmaları kapsamında, çadır, konteyner ve kalıcı konutların yapılmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün adımlar, hayatın bir an önce normalleşmesi adına yapılmaktadır. Maalesef bu süreç içerisinde 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli, yapılan enkaz çalışmalarına ve orada diğer yapılan çalışmalara eşlik etmektedir, 230 bine yakın bir personelimiz de şu anda çalışmalara devam ediyor.