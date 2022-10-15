AEK-Fenerbahçe maçı... "Küçük bir gerginlik dışında her şey yolunda gitti"

Fenerbahçe ile AEK Larnaka arasında geçtiğimiz gün oynanan maçta, maç sonunda yaşanan küçük gerginlik dışında herhangi bir problem yaşanmadığı ifade edildi.

Politis gazetesi, “AEK Larnaka’da Her Şey Yolunda Gitti” başlıklı haberinde, bunun yüksek risk içeren bir karşılaşma olduğunu, ancak başlangıçta ifade edilen endişelere rağmen, her şeyin yolunda gittiğini yazdı.

Küçük bir grup AEK taraftarı tarafından maçın sonunda yaratılan gerginliğin ise istisna teşkil ettiğini yazan gazete, sahanın doğusunda bulunan AEK taraftarlarının, Fenerbahçe’nin Kıbrıslı Türk taraftarlarının bulunduğu kuzeydeki tribüne doğru “tehditkar bir ruh haliyle hareket ettiklerini” belirtti.

Birkaç dakikalığına karşılıklı sloganlar atıldığını, ancak Kıbrıs Rum polisi ile güvenlik görevlilerinin müdahalesinin daha kötüsünün yaşanmasına engel olduğunu yazan gazete, 17 yaşındaki bir AEK taraftarının ise tutuklandığını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, 17 yaşındaki bir AEK taraftarının sahaya tehlikeli nesne fırlatan ve yüzünü gizlemekten ötürü tutuklandığını, daha sonra ise sorgulandığını ve aleyhinde dava okunmasının ardından serbest bırakıldığını ekledi.