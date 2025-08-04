“ADİS: Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri” semineri düzenleniyor

Kıbrıs Otizm Derneği, otizm spektrumundaki bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik “ADİS: Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri” başlıklı ücretsiz bir webinar düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek olan ücretsiz online seminerde, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Ersin Sınay katılımcılara “ADİS: Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri” hakkında bir sunum yapacak.

ADİS sistemlerinin, “Çocuğunuz hiç konuşmayacak” şeklindeki yargıların ötesine geçilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, doğru yöntemlerle, sabır ve destekle birçok çocuğun iletişim kurma potansiyelinin geliştirilebileceği belirtildi.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe kayıt, Kıbrıs Otizm Derneği’nin Instagram hesabı üzerinden ya da paylaşılacak ve QR kod aracılığıyla yapılabilecek.

Detaylı bilgi almak isteyenler 0533 888 87 74 numaralı telefondan Dernek yetkililerine ulaşabilecek.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Otizm Derneği, bu etkinlikle birlikte otizmli bireylerin iletişim haklarının korunması ve herkes için ulaşılabilir iletişim yöntemlerinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor.