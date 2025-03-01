Adım adım histen histeriye dönüşen hikaye

Murat OBENLER

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “His” 28 Şubat Cuma akşamı Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği prömiyer ile seyirci ile buluştu. İskoç yazar Frances Poet’in yazdığı, Nehir Demirel’in yönettiği psikolojik gerilim tarzındaki oyunda Birce Birsel Çağlar, Ulaş Öğüç, Özlem Özkaram ve Hüseyin Kombaycı rol alıyor.

Pedofili şüpheleriyle çocuğunu korumada ipin ucunu kaçıran bir annenin hezeyanı

Pedofili üstüne kaleme alınan “His” bir yandan büyükanne Morven’in sıkışan 3 yaşındaki torun Joshua’yı restorandaki yemek sıradayken bir “yabancı” erkek kişiye tuvalete götürmesi için emanet etmesi sonrasında oluşan şüphelerin Maddy ve Rory çiftinin hem kendi iç dünyalarında hem de birbirlerine karşı davranışlarındaki değişimi anlatırken bir yandan da özellikle anne Maddy karakterinin küçüklükten getirdiği bazı deneyimlerin (ve annesini erken yaşta kanserden kaybetmesinin de travması ile) ve çevrenin tekinsizliğinin de etkisiyle gittikçe hastalıklı hale gelen hislerini anlatıyor.

Tek perdelik oyunda annelik hisleri ve davranışlarıyla çocuğunu korumak ile ona zarar vermek arasındaki ince çizgi üstünde giden Maddy karakterini canlandıran Birce Birsel Çağlar sürekli herkesten ve herşeyden şüphelenen histerik rolü ile diğer başarılı oyunculuklardan bir adım öne çıkarken oyun sonunda da uzun süre alkışlandı.

Oyun sonrasında K.T.Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, tüm ekip adına yönetmen Nehir Demirel’e çiçek takdim ederken, Demirel de metni Türkçeye çeviren Servet Aybar ve Joshua’yı seslendiren küçük Hüseyin Demir Demirel’i sahneye çağırarak ekiple birlikte hem onlara da teşekkür etti hem de birlikte seyirciyi selamladılar.

Oyun her cuma saat 20.00’de Rauf Denktaş Ün. Kültür Merkezi’nde sahnelenecek

Türkçe çevirisi Servet Aybar’a, dekor ve kostüm tasarımı Fatma Bender’e, afiş ve broşür tasarımı Naz Atun’a, fotoğraf ve video Uğurcan Bayraktaroğlu’na, özgün müzik Fatih Çiçekli’ye ait olan oyunda kostüm uygulamada Gülsen Dünki ve Emine Çetinkaya, dekor uygulamada Mehmet Isırgan ve Yalçın Arıcı, ışık uygulamada Mustafa Kıral ve Günel Hamis, efekt uygulamada Fatih Çiçekli bulunuyor. Sahne teknisyeni olarak Günel Hamis, Melik Bektaş, Keziban Akşit, Uğurcan Bayraktaroğlu, Ali Keçecioğlu, turne amiri olarak Mehmet Samer ve reji asistanı olarak Pınar İnandım görev alıyor. Oyun her cuma saat 20.00’de Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 16 yaş sınırı olan oyun için biletler, www.gisekibris.com adresinden ve oyun günü kapıdan temin edilebilecek.