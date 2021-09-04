Adapass uygulaması 4 saat hizmet veremeyecek

Sağlık Bakanlığı, Adapass uygulamasında çalışma yapılacak olması nedeniyle bu akşam saat 20.00'den - 24.00'e kadar sistemin devre dışı kalacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Ada Pass sistemi güncelleme dolayısıyla bugün saat 20.00 -24.00 arası hizmet veremeyecektir. Adaya gelecek olan yolcular 00.00’dan itibaren (05.09.2021) güncellenen sistemdeki yolcu formunu adapass.gov.ct.tr adresine girerek doldurabilecekler ve QR kodlarını alabilecekledir. Aynı zamanda Ada Pass sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanlar 13.09.2021 tarihine kadar Ada Pass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebileceklerdir. Kamuoyuna duyurulur."