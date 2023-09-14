Adana’da Altın Koza’nın 30.yıl gururu yaşanıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-24 Eylül tarihlerinde yapılacak 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin basın toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, kurul üyeleri Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan, Mahmut Göğebakan ve İsmail Timuçin’in katıldığı toplantıda festival içeriğiyle ilgili bilgiler verilirken festivalin jeneriği de basın ile paylaşıldı.

Karalar: “Adana’nın sinemaya düşkünlüğü ve seçiciliği, halkının sanatseverliği, Adana’dan yetişen evrensel değerde sanatçıların çokluğu festivalin değerini artırıyor”

Cumhuriyetin 100. Yılında Altın Koza’nın 30.’nu yapmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana’da film festivali yapmanın ayrı bir yönü var. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çok önemli çünkü Adana’nın sinemaya düşkünlüğü ve seçiciliği, halkının sanatseverliği, Adana’dan yetişen evrensel değerde sanatçıların çokluğu festivalin değerini artırıyor” dedi. Bu yıl Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin Belkıs Özener ve Ahmet Soner’e, Onur Ödülleri’nin Cihan Ünal ve Perran Kutman’a, Cumhuriyetin 100. Yılında “Sinemamızın Yüzleri Özel Ödülü’nün Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a verildiğini hatırlatan Başkan Karalar, Festivalde Türkiye prömiyerini yapacak olan, Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘’Kuru Otlar Üstüne’’nin gösteriminden elde edilecek gelirin, deprem bölgelerine ulaştırılacağını kaydetti.

Başkan Karalar,Altın Koza’nın bir halk festivali olduğunu ve ilçelerde, mahallelerde gerçekleştirilen film gösterimleriyle halkla buluşmanın etkili şekilde sağlandığını belirtti.

Samancılar festivale sahip çıkan Adana halkına ve basın kuruluşlarına teşekkür etti

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da Altın Koza’nın sinema sanatı için önemine vurgu yaptı, Adana halkına ve festivale sahip çıkan basın kuruluşlarına teşekkür etti.

Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Altın Koza’da yer almaları için aradıkları sanatçıların hiçbirinin kendilerini geri çevirmediğini ifade ederek, bunun da Altın Koza’nın gücünden ve öneminden ileri geldiğini söyledi.

Dünya sinemasının en yeni ve iyi örnekleri de Adana’da sinemaseverlerle buluşacak

30. yılına ulaşmanın heyecanıyla seyirciyle buluşacak olan Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl da Ulusal Uzun Metraj, Belgesel, Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ve Adana Kısa Film Yarışmaları bölümleri yer alacak. Danışmanlığını Alin Taşçıyan ve Esin Küçüktepepınar’ın, koordinatörlüğünü İzlem Oktay’ın yaptığı Dünya Sineması Bölümü; Avrupa Sineması, Dünya Sineması ve Özgürlüğün Yolları seçkilerini kapsayan, uluslararası alanda övgüler ve ödüller toplayan yeni filmlerin yanı sıra klasiklerden oluşan 21 muhteşem filmi sizlerle buluşturacak. Ayrıca, usta yönetmen Godard’ın anısına Sinematek iş birliğiyle bir özel gösterim yapılacak. Çukurova Altın Koza Akademisi de bu yıl 2. kez düzenlenecek.