Adana Altın Koza’da jüriler de hazır, herkes filmleri bekliyor

Bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 30.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yarışma jürileri de belli oldu.

‘’Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’’ Jürisi: yönetmen Ömer Faruk Sorak (başkan), oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyuncu Cezmi Baskın, yazar ve senarist Murat Uyurkulak, yapımcı Nefes Polat, kurgu yönetmeni Özcan Vardar, görüntü yönetmeni Özgür Eken, akademisyen Prof. Dr. Senem Erkılıç ve sinema yazarı, Sinematek Film Program Koordinatörü Senem Erdine’den oluşan jüri değerlendirecek. SİYAD En İyi Film Ödülü Jürisi: Övgü Gökçe, Yeşim Burul ve Talip Ertürk



“Film-Yön En İyi Yönetmen” Jürisi: Ceylan Özgün Özçelik, Emre Kayış ve Mahmut Fazıl Coşkun

“Belgesel Film Yarışması” Jürisi: belgesel film yapımcısı Coşkun Aral; yapımcı, yönetmen ve yazar Cengiz Özkarabekir; yönetmen, akademisyen, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Özgen; yönetmen Mustafa Ünlü; yapımcı, yönetmen, Belgesel Sinemacılar Birliği kurucu üyesi Dr. Semra Güzel Korver

Uluslararası Kısa Film Yarışması jürisi: Akademisyen Prof. Dr. Bülent Çaplı, oyuncu Feride Çetin, Uluslararası Burgas Film Festivali Direktörü Emil Ovanesov ve yönetmen İlker Savaşkurt

Öğrenci Kısa Film Yarışması jürisi: Yönetmen ve oyuncu Barış Atay, Diyarbakır Kısa Film Festivali Direktörü Serhat Gönen ve yönetmen, yapımcı Vuslat Saraçoğlu

Adana Kısa Film Yarışması Jürisi: Akademisyen Bülent Özkam, oyuncu Mine Çayıroğlu ve yönetmen, oyuncu Savaş Satış