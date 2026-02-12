Adalıer, polis okulunda temel eğitim gören öğrecilere hitap etti…

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Polis Okulu Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyaretle eğitimleri yerinde inceledi. Ziyarette, Polis Teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda personel kadrosuna dahil edilen ve Polis Okulu Müdürlüğünde temel eğitimlerini gören Polis ve İtfaiye Memurları ile Sivil Hizmet Görevlisi aday adaylarına hitap etti.

PGM Adalıer öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada mesleğin kutsallığını, sorumluluğunu ve sürekli öğrenme gerekliliğine değinerek, eğitim sürecinin sadece polis okulunda alınan derslerle sınırlı olmadığını, meslek hayatı boyunca öğrenmenin devam eden dinamik bir süreç olduğunu belirtti.

Temel eğitimlerini tamamlamanın ardından, görevlerini icra ederken, anayasa ve yasalar çerçevesinde dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yansızlık ilkesine bağlı olarak görev yapmaları gerektiğine vurgu yaptı. Görev yaparken doğru ve hakkaniyetli kararlar vermelerinin doğru bir seçim ve kişisel bir tercih olduğunu ifade etti.

Güvenlik ihtiyacının insanoğlunun en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu, internet ve gelişen teknoloji ile de güvenlik ihtiyacının günümüzde daha da bir önem kazandığına işaret eden Adalıer, halka sağlanan huzur ve güvenliğin sorumluluğunun Polis Teşkilatının ödev ve sorumluluğu olduğuna işaret etti.

Yapılan işi sevmelerinin kuruma olan aidiyet duygularını gelişmesine katkı koyacağını, bunun gelişmesi ile birlikte de, ben değil, biz duygusu ile hareket ederek yardıma muhtaç insanların duygularına dokunabilmenin önemine değindi.

Güvenli bir ülkenin toplumun refahına doğrudan katkı sağladığına da değinen Adalıer Kıbrıs'ın kuzeyinin güvenli bir ülke olarak tercih edilmesinin ardında da yatan gerçeğin Polis Teşkilatı personelinin yaptığı fedakarca görevlerin bir yansıması olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmasının sonunda adayların sadece devleti değil, ailelerini ve halkı da temsil ettiğini, güvenli bir ülke oluşturmanın aslında kendi ailelerine ve toplumlarına hizmet etmek anlamına geldiğini belirterek öğrencilere görevlerinde başarılar diledi.