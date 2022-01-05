“Adaletin yerini bulmasını istiyoruz”

Derya ULUBATLI

Yayla köyündeki evinde aniden rahatsızlandıktan sonra gittiği hastaneden taburcu edilen, kısa bir süre sonra da hayatını kaybeden Atlas Rüstemoğlu için ailesinin başlattığı yargı sürecinin ilk duruşması 10 Ocak’ta görülüyor.

Kasım 2019’da, 10 yaşındayken hayatını kaybeden Rüstemoğlu’nun babası Hasan Rüstemoğlu, bu 2 yıllık sürede raporların iki kez Türkiye’ye götürülüp incelendiğini ve hekim kusuru olup olmadığının araştırıldığını söyledi, “bu olayda hekim kusuru olmadığını söyleyip olayı kapatmalarından endişe duyuyoruz” dedi. YENİDÜZEN’e konuşan baba, 10 Ocak’ta adaletin yerini bulmasını istediklerini, bunun biraz olsun acılarını dindirebileceğini dile getirdi. Rüstemoğlu şunları söyledi: “Biz o gün çocuğumuzu hastaneye götürdük, bizi taburcu ettikten birkaç saat sonra çocuğum öldü. Çocuğumuza hiçbir teşhis konmaması bile aslında bir kusur, bir ihmal. Bizim istediğimiz tazminat değil, sadece adaletin yerini bulmasını ve çocuğumuzun ölümündeki ihmalin ortaya çıkmasını istiyoruz”.

Ne olmuştu?

10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu Kasım 2019’da rahatsızlanarak hastaneye götürülmüş, sabaha karşı hastaneden taburcu edildikten birkaç saat sonra hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine çocuklarının ölümünde doktor ihmali olduğunu savunan aile otopsi istemiş, raporların incelenmesini talep etmiş, ayrıca o gece görevli olan doktor ve hemşirelerin ifadelerine de başvurulmuştu. Ailesi ve yakınları gerekli açıklamanın yapılması talebiyle Atlas için Sağlık Bakanlığı önünde eylem de yapmıştı. Şubat 2020’de Türkiye’den gelen raporlarda ihmale yönelik bir bulgu olmadığı saptanmış, bunun üzerine aile, görevli sağlık çalışanlarına dava açtığını duyurmuştu.

Rapor geldi, gözler Adli Tıp'ta

Sağlık Bakanlığı önünde acı ve öfke

10 yaşındaki Atlas yaşamını yitirdi