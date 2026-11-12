Malatya'da helikopter düştü

Türkiye’nin Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 civarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede başlayan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü.

TC MSB'den yapılan açıklamada ''Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya’da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır.'' dendi.

Kazanın olduğu bölgeye emniyet ve askeri yetkililerde incelemelerde bulunuyor.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."