Gaziveren’de trafik kazası: 22 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Gaziveren’de meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Mervan Güceyü hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Ahmet Cihan Açıkbaş ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 16.30 sıralarında Gaziveren 1’inci Cadde üzerinde meydana geldi.

Mervan Güceyü yönetimindeki KY 275 plakalı araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun güney kısmından çıktı. Bir işletmenin önündeki beton zemine çarpan araç, takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Kazada ağır yaralanan sürücü Güceyü, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Cihan Açıkbaş ise yaralanarak kaldırıldığı aynı hastanede acil serviste müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.