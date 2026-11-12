Sıla Usar İncirli, Cevdet Yılmaz ile Antalya’da görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal kalkınması, sürdürülebilir büyüme, yeşil dönüşüm, enerji güvenliği, iklim adaleti ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alındı.

İncirli, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin tarihsel ve güçlü bağlara dayandığını, bu ilişkilerin stratejik ve devletler arası iş birliği temelinde geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

İncirli, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasına, altyapısının güçlendirilmesine ve kamu hizmetlerinin gelişmesine sağladığı katkıların son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin böylesine önemli bir uluslararası organizasyonda yer almasına, görünür olmasına ve sesini duyurmasına imkan sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İncirli, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.