Selanik’te Türkiye’den iki yapıma ödül gitti

Murat OBENLER/SELANİK

67. Selanik Film Festivali’nin Agora bölümünde ödüller 11 Kasım Çarşamba günü Warehouse C’de düzenlenen özel bir etkinlikle dağıtıldı. Festivalin Sanatsal Direktörü Orestis Andreadakis, Agora’nın yeni başkanı Thanos Stavropoulos ve Agora Genel Koordinatörü Rafaella Karagianni, konukları selamlayarak sunulan projeler hakkında konuştular ve Agora’nın sponsorlarına ve ortaklarına teşekkürlerini sundular.



Türkiye’den yapımlar toplam 3 ödül kazandı

Türkiye'den bu bölüme başvuran iki film de çeşitli ödüller kazanırken Kıbrıs'tan yapımlara ödül çıkmadı. Festival endüstri bölümü olan AGORA kapsamındaki Agora Works in Progress bölümünde (Post-Prodüksiyon Seçkisi) Yönetmenliğini Tunahan Kurt'un üstlendiği, yapımcılığını ise Zeynep Ekmekci (FARO) tarafından yürütülen Türkiye yapımı Sineklerin Yasası (The Law of the Flies) ödüle layık görülürken Crossroads Co-Production Forum (Ortak Yapım Forumu) kapsamında da yönetmenliğini Gözde Kural'ın ve yapımcılığını Titus Kreyenberg'in (unafilm) üstlendiği Türkiye ve Almanya ortak yapımı “İn Those Darkest Nights” (Artekino İnternational Award) ödülünü aldı ve Bağımsız Ödüller’den Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) “George Kalogeropoulos” Ödülü’nü de İtalya’dan “Fuoristagione” adlı yapımla paylaştı.



Kural: “Sadece Türkiye’de değil dünyada da orijinal sesleri duyuran bağımsız sinema yapmak çok zorlaştı”

Yönetmen Gözde Kural ödül töreni sonrasında sorularımızı yanıtladı ve gecede iki ödüle layık görüldüklerini söyleyerek bunun kendisi için çok önemli olduğunu kaydetti. Kural: “Sadece Türkiye’de değil dünyada da orijinal sesleri duyuran bağımsız sinema yapmak çok zorlaştı. Benim gibi bağımsız film yapmak isteyenler için çok değerli ve birden çok anlamı olan bir ödül. “O Karanlık Gecelerde” filmimizi 2028 başında çekmeyi düşünüyoruz. Almanya’dan yapımcı ortağım da ödüle çok sevindi. Festivale ve jüriye çok teşekkür ederim. Yaşasın Bağımsız Sinema.”

CROSSROADS ORTAK YAPIM FORUMU ÖDÜLLERİ

Bu yılki Crossroads Ortak Yapım Forumu jürisi; yapımcı Ioanna Bolomyti, yapımcı Fred Burle, yapımcı Linda Mutawi ve Remi Burah’tan oluşuyordu.

-FRENEL Post Lab Yapım Sonrası Ödülü: They Bloom at Dawn – Yönetmen: Angela Dimeska, Yapımcı: Ognen Antov – Dream Factory, Kuzey Makedonya (MIDPOINT Institute projesi)

-CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) Ödülü: A Pair Of Shoes In The Dark Corner Of The Moon – Yönetmen: Ayman El Amir, Yapım: Nada Riyadh – Felucca Films, Mısır

-ArteKino Uluslararası Ödülü: En Karanlık Gecelerde (In Those Darkest Nights) – Yönetmen: Gözde Kural, Yapımcı: Titus Kreyenberg (unafilm) – Türkiye, Almanya (Sofia Meetings projesi)

-Yunanistan menşeli bir projeye verilen Finos Film Ödülü: Koukitsa, Yönetmen: Christina Koutsospyrou, Aran Hughes, Yapım: Jacob Moe - Archipelago Network, Yunanistan.

-"The Producers’ Network - Marché du Film" ödülü: Tunus’tan “A Touch of Paradise” adlı projenin yapımcısı Sarra Ben Hassen

-MIDPOINT Danışmanlık Ödülü: The Arab of Your Dreams – Yönetmen: Patrick Tass, Yapım: Annabella Nezri – Kwassa Films, Belçika (Mediterranean Film Institute projesi)



Bağımsız Ödüller

"Greener Screen" (Daha Yeşil Ekran) Ödülü: This Is Not a Set – Yönetmen: Yumna Marwan, Yapım: Rula Nasser – Imaginarium Films, Ürdün

Sofia Meetings Ödülü: This Is Not a Set-Yön: Yumna Marwan, Yapım: Rula Nasser, Ürdün

-Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) “George Kalogeropoulos” Ödülü: Fuoristagione – Yönetmen: Isabella Rinaldi, Yapım: Joana de Freitas Ginori – Ulalà Film & Co., İtalya Ve

In Those Darkest Nights – Yönetmen: Gözde Kural, Yapımcı: Titus Kreyenberg – unafilm, Türkiye, Almanya (Sofia Meetings projesi)

-EAVE THESSALONIKI Pazarlama Burs Ödülü: "A Pair of Shoes in the Dark Corner of the Moon" adlı projenin yapımcısı Nada Riyadh-Mısır

YAPIM AŞAMASINDAKİ PROJELER (WORKS IN PROGRESS) ÖDÜLLERİ

Bu yılki AGORA Yapım Aşamasındaki Projeler jürisi;Yapımcı Maria Drandaki, Wouter Jansen ile programcı Gabriela Trujillo’dan oluşuyordu.

-Two Thirty-Five (2|35) Ödülü: The Crossroad – Yönetmen: Mari Gulbiani, Yapım: Kate Kalandarishvili-MIDIFILM, Gürcistan

-119 Marvila Studios Ödülü: The Law Of The Flies – Yön: Tunahan Kurt, Yapım: Zeynep Ekmekci - FARO, Türkiye

-EKKOMED'in verdiği AGORA Devam Eden Çalışma Ödülü: “Mignon” Yönetmen: Sofia Georgovassili, Yapım: Antigone Rota, Stelios Cotionis - Foss Productions, Vasilis Chrysanthopoulos - Plays2place, Ortak Yapım: Irina Malcea-Candea - Luna Film, Faye Tsitsipi-MagentaTV, Yunanistan, Romanya

-Neaniko Plano Altyazı Ödülü: Río Masacre Yönetmen: Sylvie Weber, Yapım: Anouk Shad - Ripe GmbH, Ortak Yapım: Lukas Rinner - Nabis Filmgroup, Avusturya

-ERT AGORA Yapım Aşamasındaki Projeler Ödülü: Avanos – Yönetmen: Panagiotis Charamis, Yapım: Alexis Tsoukalas – Pan Entertainment, Yunanistan

Bağımsız Ödül-ONASSIS FİLM ÖDÜLÜ

Onassis Film Ödülü: Mignon – Yönetmen: Sofia Georgovassili,Yunanistan-Romanya



AGORA SERIES TALENTS ÖDÜLÜ

-Crew United Ödülü : “Heavy” projesiyle Selini Papageorgiou

-"Projenin Kalbi" (Heart of the Project) Mentorluk Ödülü : "Ahinos" projesiyle Matina Galatsianou