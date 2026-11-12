“Kıbrıslı Türkler iklim mücadelesinin dışında bırakılmamalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’ne katılarak üst düzey temaslarda bulundu. İncirli, iklim krizinin Kıbrıs’ta kuraklıktan enerji maliyetlerine, tarımsal üretimden gıda güvenliğine kadar günlük yaşamı doğrudan etkilediğini vurguladı.

“İklim adaleti siyasi engellere takılmamalı”

Kıbrıslı Türklerin uluslararası iklim çalışmalarından ve finansman olanaklarından dışlanmaması gerektiğini belirten İncirli, “Kuraklık, karbon emisyonları ve çevresel felaketler siyasi sınırları tanımıyor. İklim değişikliğiyle mücadelede hiçbir toplum dışarıda bırakılmamalıdır” dedi.

“Hedefimiz daha düşük maliyetli enerji”

CTP’nin yeşil dönüşümü ekonomik politikalarının merkezine yerleştirdiğini belirten İncirli, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, elektrik altyapısının modernizasyonu ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. İncirli, “Yeşil dönüşüm, elektrik faturalarını düşürmek, üreticimizin rekabet gücünü artırmak ve ekonomimizi güçlendirmek demektir” ifadelerini kullandı.

“Suyumuzu ve üretimimizi koruyacağız”

Türkiye’den gelen suyun stratejik önemine işaret eden İncirli, modern sulama sistemleri, arıtılmış suyun yeniden kullanımı, dijital tarım uygulamaları ve kuraklığa dayanıklı üretimle tarımın iklim krizine karşı güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“İki toplum iklim krizine karşı birlikte çalışmalı”

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların aynı çevresel risklerle karşı karşıya olduğunu belirten İncirli, çevre, enerji, su yönetimi ve krizlere hazırlık alanlarında somut iş birlikleri geliştirilmesi çağrısında bulundu.

İncirli, Kıbrıslı Türklerin uluslararası platformlarda görünür olmasına sağladıkları katkı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne ve COP31 Başkanı Murat Kurum’a teşekkür etti.