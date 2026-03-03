Adada gergin bekleyiş

YENİDÜZEN - Özel

Kıbrıs’ta bölgesel gerilimin gölgesinde alarm seviyesi yükseltildi. Gece boyunca ciddi bir olay yaşandığına dair resmi bir işaret bulunmazken, askeri hareketlilik dikkat çekti. Yunanistan’a ait F-16 savaş uçaklarının Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü’ne konuşlandığı, iki Yunan fırkateyninin ise gün içinde adaya ulaşacağı bildirildi.

Doğu Akdeniz’de artan İran–İsrail–ABD gerilimi sonrası güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, Kıbrıs çevresindeki askeri trafiğin yoğunlaştığı gözlemleniyor.

Ağrotur’da iki İHA düşürüldü

Dün ise adada tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. Ağrotur bölgesine doğru ilerleyen iki insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İHA’ların Ağrotur (RAF Akrotiri) yönünde ilerlediği ve savaş uçakları tarafından düşürüldüğü bildirildi.

YENİDÜZEN ve Kanal Sim ekipleri olayların yaşandığı saatlerde bölgede bulunarak gelişmeleri yerinde takip etti. Üs çevresinde hareketlilik artarken, hava savunma sistemlerinin ve sirenlerin devreye girdiği anlar bölgeden duyuldu.

Bölgesel gerilim Kıbrıs’a yansıdı

İran’ın son günlerde bölgedeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırıları sonrası Doğu Akdeniz hattında askeri hareketlilik hız kazandı. Kıbrıs’ın hem İngiliz üslerine ev sahipliği yapması hem de stratejik konumu nedeniyle olası gelişmelere karşı teyakkuz durumuna geçtiği değerlendiriliyor.

Yetkililerden gece boyunca yeni bir sıcak çatışma ya da saldırı bilgisi gelmezken, alarm durumunun sürdüğü belirtiliyor.

Adada bugün hem hava hem deniz trafiğinde olağan dışı bir yoğunluk gözlemlenirken, güvenlik birimlerinin kritik noktalarda önlemlerini artırdığı ifade ediliyor. Gelişmeler anbean izleniyor.