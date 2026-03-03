Niyazi Öztürk ilk kez mahkemeye çıkıyor
Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan İçişleri Bakanlığı eski Merkez Kaymakamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Niyazi Öztürk, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne getirildi
DETAYLAR GELECEK
