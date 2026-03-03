Niyazi Öztürk ilk kez mahkemeye çıkıyor

Lefkoşa12 °C

Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan İçişleri Bakanlığı eski Merkez Kaymakamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Niyazi Öztürk, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne getirildi

DETAYLAR GELECEK

