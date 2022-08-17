Açılışı Tatar yaptı, "suç gelirlerinin aklanmasından" tutuklandı

Polisin “suç gelirlerinin aklanması” soruşturması kapsamında ülkeye izahatsız, kaynaksız getirilen 30 milyon Euro ile ilgili tutuklanan zanlılardan Ökkeş Taş’ın, Sunix Kıbrıs Direktörü olduğu belirlendi.

Zanlılar ile ilgili polis soruşturması sürerken, Ökkeş Taş’ın sahibi olduğu şirketin Girne’deki mağaza açılışının 2019 yılında dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapıldığı da arşivlerden çıktı.

Ökkeş Taş’ın Kıbrıs’ın kuzeyinde birçok siyasi ile temasları ve birlikte çekilmiş fotoğrafları var.

Hatırlanacağı üzere; Ercan Havaalanı’na 800 bin Euro ile giriş yapmak isterken S.T’nin tutuklanmasıyla başlayan “suç gelirlerinin aklanması” soruşturması genişledi, polis baba ile aynı ismi taşıyan oğlunun ülkeye getirdiği paranın 30 milyon Euro olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Meseleyle ilgili aranan kişiler olduğu, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında zanlı S.T’nin 2 milyon 100 bin Euro’yu teslim ettiği belirlenen ve tutuklanan Ökkeş Taş, dün yeniden mahkemeye çıktı, hakkında 2 gün tutukluluk kararı alınmıştı.

SUNİX Firması Şubat ayında da yine Girne’de etkinlik düzenlemiş, COVID-19 testinin pozitif olması nedeniyle etkinliğe katılamamış, plaket alması için kendisini temsilen Çağın Zort’u göndermişti.

Şirket gecesinde Hasan Taçoy ile şirket yetkilileri bir aradaydı...

Ökkeş Taş, Türkiye Elçisi ile fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı...

Maliye Bakanı Sunat Atun da Ökkeş Taş'ı ziyaret etmişti...

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Çağın Zort, Tatar adına şirketin gecesine katılmıştı. Zort bu temsiliyeti sosyal medyadan açıklamıştı.

Polis: Ülkeye 30 milyon Euro getirdiler