Polis: Ülkeye 30 milyon Euro getirdiler

Ercan Havaalanı’na 800 bin Euro ile giriş yapmak isterken S.T’nin tutuklanmasıyla başlayan “suç gelirlerinin aklanması” soruşturması genişledi, polis baba ile aynı ismi taşıyan oğlunun ülkeye getirdiği paranın 30 milyon Euro olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Meseleyle ilgili aranan kişiler olduğu, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirtildi.

Soruşturma kapsamında zanlı S.T’nin 2 milyon 100 bin Euro’yu teslim ettiği belirlenen ve tutuklanan Ö.T dün yeniden mahkemeye çıktı, hakkında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis olguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis olguları aktardı.

Polis, zanlı Ö.T, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 6 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan S.T’nin yolcu beraberinde bulundurduğu 800 bin Euro’yu Ercan Gümrük Şubesine “yatırım amaçlı” getirdiğini beyan etmesine müteakip, konu şahsın beyanları şüpheli görüldüğünü aktardı.

Zanlının 31 Temmuz’da ise bu kez 500 bin Euro, 1 Ağustos’ta ise 600 bin Euro değerinde iki açık beyanının bulunduğunun tespit edildiğini aktaran polis, bu paraların akıbeti ile ilgili makul bir izahat vermeyerek, Para Kambiyo Yasasına ve 4/2008 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket” ettiğini belirtti.

Polis,9 Ocak-14 Temmuz tarihleri arasında Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan zanlının aynı ismi taşıyan oğlu S.T’nin ise "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket” suçlarından halen tutuklu bulunan babasının istemi üzerine toplamda 1.500.000 Euro’yu gümrüğe beyan etmeden getirmek suretiyle “Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket” ettiğini belirtti.

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve KKTC’ye getirdiği toplam 2 milyon 100 bin Euro’yu zanlı Ö.T’ye teslim ettiğini ve bu hususu mobese kayıtlarından da tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Zanlının açık ifade verip, S.T’yi havalimanında gördüğünü ve içinde ne olduğunu bilmediği 2 zarfı alıp, yanında çalışan kişiye verdiğini söylediğini anlattı.

Polis, zanlı Ö.T’nin mahkeme emri gereği tutuklanmış olup tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Polis, baba ile oğlunun KKTC’ye getirdiği paranın 30 milyon Euro olduğunun tespit edildiğini belirtti.

2 gün tutukluluk

Zanlılar hakkındaki tahkikatın devam ettiği belirten polis, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.