

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan Covid 19 testleri sonucunda bir acil servis hemşiresinde Covid-19 pozitif tespit edildiği açıklandı.



Hemşireler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, ilgili hemşirenin karantinaya alındığı, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.



"Yaşanan bu gelişme sonucunda 5 hemşire ve 2 doktor arkadaşımızda tedbir amaçlı karantina altına alınmıştır" denen açıklamada, tüm topluma, maske, hijyen, sosyal mesafeye özen göstermesi çağısı yapıldı.



İşte o açıklama

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan Covid 19 testleri sonucunda maalesef acil serviste çalışan bir hemşiremizin hastalığa yakalandığı tüm üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşırız. Meslektaşımız karantinaya alınmış olup sağlık durumunun iyi olması moral vericidir. Kendisine acil şifalar dileriz. Yaşanan bu gelişme sonucunda 5 hemşire ve 2 doktor arkadaşımızda tedbir amaçlı karantina altına alınmıştır. Tüm halkımızı maske hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen göstermelerini yinelerken, gerekli görülmesi halinde üyelerimiz ve kamuoyu yeniden bilgilendirilecektir. Saygılarımızla.