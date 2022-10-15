‘Acil Durum’ TARTIŞMASI

➤ Doktorlar: Hastane tam teşekküllü değil, anne-bebek ölümleri olabilir

➤ Bakanlık: Talep edilen tüm ekipmanlar hazır, 3 yeni doktor daha alınıyor

Ertuğrul SENOVA

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Kadın Doğum Servisi’nin Acil Durum Hastanesi’ne taşınması yönünde bir karar üretti.

Ancak serviste çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile anestezi uzmanları, taşınma işleminin, hastaneye başvuran annelerin ya da bebeklerin ölüme varacak sorunlara yol açabileceğini iddia ediyor. Servisin taşınmasının uygun olmadığını savunan doktorlar, taşınma işleminden doğabilecek sorunları, imza koydukları bir bildiriyle Sağlık Bakanlığı ve Başhekimliğe iletti.

YENİDÜZEN, 7 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 9 anestezi uzmanının imza koyduğu iç yazışmaya ulaştı.

Öte yandan Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ifade etti, doktorların talep ettiği ekipmanların hazır edildiğini, 3 yeni doktorun daha istihdam edildiğini söyledi.

“Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi ve ekibi yok”

Doktorların imza attığı bildiride, kadın doğum servisinin çok fazla acil vakası olan bir servis olduğuna ve çoğu zaman hastaların dakikalar içerisinde ameliyata alınması gerekebileceğine vurgu yapan doktorlar, böylesi süreçlerde yoğun bakım ünitesi ve ekibine ihtiyaç duyulduğunu, aksi takdirde anne ve bebek kayıplarının yaşanabileceğini ifade ederek, Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi ve ekibinin bulunmadığına dikkat çekti.

“Tıbbi ve hukuki sorunlar yaşanabilir, sorumluluk bizde değil, görevi veren amirlerde olacak”

Tüm gereklilikler yerine getirilmeden servisin Acil Durum Hastanesi’ne taşınması halinde, anne ve bebek ölümlerine kadar gidebilecek tıbbi ve hukuki sorunlar yaşanabileceği uyarısını yapan doktorlar, bildiride, hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceklerini, sorumluluğun görevi veren amirlerde olduğunu beyan etti.

Oygar: “Talep edilen tüm ekipmanlar hazır, 3 yeni doktor daha alınıyor”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ifade etti, doktorların talep ettiği ekipmanların hazır edildiğini, 3 yeni doktorun daha istihdam edildiğini söyledi.

Kadın doğumda en çok ihtiyaç duyulan ek branşın üroloji olabileceğine dikkat çeken Oygar, “Üroloji de zaten Acil Durum Hastanesi’nde bulunmaktadır” dedi.

Oygar, farklı bir branşa ihtiyaç duyulması halindeyse, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin Acil Durum Hastanesi’ne oldukça yakın olduğunu, bu tip durumlar için hastane kapısı önünde ambulans bekletileceğini ve hastanın 2 dakika içerisinde hastaneye ulaştırılacağını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim, acil durumlarda bir anestezi ekibinin yani yoğun bakım doktorlarının böylesi bir serviste hazır olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Acil Durum Hastanesi’nde’de 7/24 hizmet veren bir ameliyathane bulunmadığına vurgu yapan Besim, “Bu kabul edilemez” diyerek, Acil Durum Hastanesi’nin “tam teşekkülü” bir hale getirilmesi halinde taşınma işleminin gerçekleşebileceğini söyledi.

“Fellahoğlu Davası’nı unutmamalıyız”

“Kadın doğumda çok fazla vaka kaybettik. Fellahoğlu Davası’nı unutmamalıyız” diyen Besim, “İç kanamalarda çok anne ve bebek kaybettik” diyerek, uyarılarda bulundu.

Birinci: “Yapılması gereken şey, sağlık çalışanlarıyla birlikte bilimselliğe dayalı bir toplantı”

Girne Akçiçek Hastanesi eski Başhekimi, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ise kadın doğumda ameliyathane ya da yoğun bakım ihtiyacının oluşabildiğini vurgulayarak, Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım servisi ve ekibinin bulunmadığına dikkat çekti.

“Eğer Sağlık Bakanlığı, servisin taşınması yönünde bir karar üretmişse, yapılması gereken şey, Başhekimin ilgili servislerin şeflerini ve sağlık çalışanlarını toplayarak bilimsel bir istişare gerçekleştirmesidir” diyen Birinci, sürecin bilime dayalı bir şekilde şekillenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bildiriden dikkat çeker uyarılar…

“Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi ve ekibi yok”

Bildiride, kadın doğum servisinin çok fazla acil vakası olan bir servis olduğuna ve çoğu zaman hastaların dakikalar içerisinde ameliyata alınması gerekebileceğine vurgu yapan doktorlar, böylesi süreçlerde yoğun bakım ünitesi ve ekibine ihtiyaç duyulduğunu, aksi takdirde anne ve bebek kayıplarının yaşanabileceğini ifade ederek, Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi ve ekibinin bulunmadığına dikkat çekiyor.

Personel eskilliği…

Acil Durum Hastanesi’nde 7/24 tecrübeli ameliyathane ekibinin hazır bulunması gerektiğini vurgulayan doktorlar, mevcut anestezi uzmanlarının hali hazırda Lefkoşa Devlet Hastanesi çatısı altında çok fazla yere bölünerek tüm bölümlere hizmet vermesi, yetişmesi gerektiğini ifade ediyor.

“Dakikalar büyük önem taşıyor”

Doktorlar, kadın doğum servisinde dakikaların çok büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden Acil Durum Hastanesi’ne dakikalar içerisinde ulaşmanın mümkün olmadığını söylüyor.

“LDH, devlet bünyesindeki tek ‘tam teşekkülü’ hastane”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin, “Devlet bünyesindeki tek 3. Basamak hastane”, yani 7/24 çalışan tam teşekkülü tek hastane olduğuna vurgu yapan doktorlar, özellikle gebelik ya da doğum sürecinde hastaneye başvuran kişilerin farklı rahatsızlıklar da geçirmiş olabileceği, bu nedenle ‘multidisipiliner’ bir çalışmanın elzem olduğunu ifade ediyor.

“Sevkler artacak”

Devlet bünyesindeki tek 3. Derece Kadın – Doğum hizmeti veren servisin Acil durum Hastanesi’ne taşınmasının, birimi ortadan kaldıracağını düşünen doktorlar, 3. Derece Merkez olarak bir tek YDÜ Hastanesi’nin kalacağını ve sevklerin artacağına vurgu yapıyor.

“Yaşanacak olumsuzluklardan hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğiz”

Tüm gereklilikler yerine getirilmeden servisin Acil Durum Hastanesi’ne taşınması halinde, anne ve bebek ölümlerine kadar gidebilecek tıbbi ve hukuki sorunlar yaşanabileceği uyarısını yapan doktorlar, Sağlık Bakanlığı ve Başhekimliğe gönderdikleri bildiride, hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceklerini, sorumluluğun görevi veren amirlerde olduğunu beyan etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar:

“Talep edilen ekipmanlar hazır, 3 doktor daha istihdam ediliyor”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, söz konusu iddiaların

doğru olmadığını ifade etti, doktorların talep ettiği ekipmanların hazır edildiğini, 3 yeni doktorun daha istihdam edildiğini söyledi.

“Projeyi, 6 ameliyathane ve 24 yoğun bakımın kullanılması için tasarladık”

Acil Durum Hastanesi’ndeki 6 ameliyathane ve 24 yoğun bakımın kullanılması için tasarladıkları bir proje kapsamında söz konusu taşıma işlemini gerçekleştireceklerini ifade eden Oygar, dünyanın her yerinde kadın doğum binalarının ayrı olabildiğine dikkat çekti.

“Tüm kılavuzlar, bilim böyle olması gerektiğini söylüyor”

Yeni doğan olan bir birimde, kadın doğumun da olması gerektiğini, Acil Durum Hastanesi’nde iki bölümün birleşeceğini ifade eden Oygar, “Tüm kılavuzlar, bilim böyle olması gerektiğini söylüyor. Eğer yeni doğan hizmeti veren çocuk birimlerinin kadın doğuma yakın olmaması halinde kayıplar yaşanır”

ifadelerini kullandı.

“En fazla üroloji branşına ihtiyaç duyuluyor, bu branş da Acil Durum Hastanesi’nde bulunuyor”

Kadın doğumda en çok ihtiyaç duyulan ek branşın üroloji olabileceğine dikkat çeken Oygar, “Üroloji de zaten Acil Durum Hastanesi’nde bulunmaktadır” dedi.

“Başka bir branşa ihtiyaç duyulması halinde, kapı önünde bekletilecek ambulansla hasta 2 dakika içerisinde LDH’ye ulaştırılacak”

Başka bir branşa ihtiyaç duyulması halinde, Acil Durum Hastanesi’nin sadece bir bina olduğunu ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne oldukça yakın bir konumda bulunduğunu belirten Oygar, “Acil Durum Hastanesi önünde bir araç tutulacaktır. Gerek olması halinde hasta, iki dakikada Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilebilecektir” ifadelerini kullandı.

“Talep edilen tüm donanım hazır, 1 anestezist ve 2 kadın doğumcu daha alınıyor”

Doktorların talep ettiği tüm donanımın ihalelere çıkılarak alındığını ve hazır edildiğini ifade eden Oygar, “1 anestezist ve 2 kadın doğumcu daha alınıyor” dedi.

Eski Sağlık Bakanı Besim:

“Taşınma işlemi, Acil Durum Hastanesi’nin tam teşekkülü bir duruma gelmesi halinde gerçekleşmeli”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan eski Sağlık Bakanlarından Filiz Besim, acil durumlarda bir anestezi ekibinin yani yoğun bakım doktorlarının böylesi bir serviste hazır olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Acil Durum Hastanesi’nde’de 7/24 hizmet veren bir ameliyathane bulunmadığına vurgu yapan Besim, “Bu kabul edilemez” diyerek, Acil Durum Hastanesi’nin “tam teşekkülü” bir hale getirilmesi halinde taşınma işleminin gerçekleşebileceğini söyledi.

“Kadın doğumda çok fazla vaka kaybettik. ‘Fellahoğlu Davası’nı unutmamalıyız”

Kadın doğum servisinde dakikaların çok önemli olduğuna vurgu yapan Besim, “Eğer Acil Durum Hastanesi’nde sürekli bir doktor, nöbetçi anestezist olacaksa, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden ya da evinden gelmek zorunda kalmayacaksa, evet o zaman taşıma işlemi gerçekleşebilir” şeklinde konuştu.

“Kadın doğumda çok fazla vaka kaybettik. Fellahoğlu Davası’nı unutmamalıyız” diyen Besim, “İç kanamalarda çok anne ve bebek kaybettik” diyerek, uyarılarda bulundu.

“Doktorlar sevk etmek zorunda kalacak”

Nalbantoğlu’nun, devlet bünyesindeki 3. Basamak tek hastane olduğuna dikkat çeken Besim, servisin taşınması halinde 2. Basamak’a düşeceğini, doktorların da risk barındıran hastaları sevk etmek zorunda kalacağını söyledi.

“Kayıplar yaşayabiliriz…”

Besim, “Acil Durum Hastanesi tam teşekkülü hale gelmeden servis taşınırsa, daha önce kliniklerde kaybettiğimiz gibi anne ya da çocuk kayıpları yaşayabiliriz. Eğer taşınma işlemi gerçekleşecekse, hastaneyi tam teşekkülü hale getirmek Sağlık Bakanı’nın görevi” dedi.



CTP Milletvekili, Girne Devlet Hastanesi eski Başhekimi Birinci:

“Yapılması gereken şey, sağlık çalışanlarıyla birlikte bilimselliğe dayalı bir toplantı”

Girne Akçiçek Hastanesi eski Başhekimi, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ise kadın doğumda ameliyathane ya da yoğun bakım ihtiyacının oluşabildiğini vurgulayarak, Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım servisi ve ekibinin bulunmadığına dikkat çekti.

“Eğer Sağlık Bakanlığı, servisin taşınması yönünde bir karar üretmişse, yapılması gereken şey, Başhekimin ilgili servislerin şeflerini ve sağlık çalışanlarını toplayarak bilimsel bir istişare gerçekleştirmesidir” diyen Birinci, sürecin bilime dayalı bir şekilde şekillenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Birinci, “Bence bu konudaki söz sahibi, orada çalışan hekimler, sağlık çalışanları olmalıdır” ifadelerini de kullandı.

“Acil bir durumda, Acil Durum Hastanesi’nden Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk çok tehlikeli olabilir”

Sağlıktaki bazı branşlarda zaman kazanmanın çok önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Birinci, “Acil bir ameliyat ya da yoğun bakım ihtiyacı doğması durumunda Acil Durum Hastanesi’nden Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk çok tehlikeli olabilir” dedi.

Acil Durum Hastanesi’nin gelişi güzel doldurulmasının doğru olmadığına vurgu yapan Birinci, “Acil Durum Hastanesi’ne, daha az aciliyeti olan servisler taşınabilir” dedi.