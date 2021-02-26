“Açıklamaları anlamıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz”

Fehime ALASYA- Burçin AYBARS

COVID-19’la mücadele sürecini ülkede geçiren yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını belirtti, birçok açıklama Türkçe olduğu için çoğu zaman neler olup bittiğini dahi anlayamadıklarını söyledi.

İngilizce dilinde yeterli açıklamaya ulaşamayan ülkedeki yabancı öğrenciler, pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle gıdaya erişimde dahi zorladıklarını anlattı.

Ülkede yaşam süren ve pandemi sürecini burada geçiren yabancı uyruklu üniversite öğrencileri yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı.

Ekonomik sıkıntı çektiğini, kirasını dahi ödemekte zorlandığını ifade eden yabancı öğrenciler, en başta beslenme sorunu yaşadığını dile getirdi. Gıda ücretlerinin pahalılığından dert yandı.

COVID-19 için yapılan duyuruları birkaç haber sitesinden edindiğini ifade eden yabancı öğrenciler, bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Öğrenciler, “Neler olup bittiğinden çoğu zaman haberimiz olmuyor ve sokağa çıkıyoruz, sonra Polis bizi uyarıyor” diye dert yandı.

Kimisi kendi arkadaş grubundan bilgi edinirken, kimisi bilenlere sorduğunu anlattı.

Online eğitimde dahi dil sorunu oluşabildiğine dikkat çeken bazı öğrenciler, bunun eğitimlerinin de kalitesini etkilediğini ifade etti.

Ulaşım konusunda da pahalılıktan yakınan öğrenciler, devletin bu süreçte onlara da destek olması çağrısında bulundu.

Yabancı olarak ekonomik sorunlar yaşadığını paylaşan birçok öğrenci çalışmak istediğini fakat pandemiden dolayı işe gidemediğini de anlattı. Bu nedenle gıdaya erişim konusunda bile zorluk çektiklerini dile getiren öğrenciler, bilgiye ulaşımda ise yabancı dilde olan sitelerden yararlandıklarını anlatarak, en çok da yeterli oranda bilgiye ulaşamadıklarından yakındılar.

YABANCI ÖĞRENCİLER YENİDÜZEN’E KONUŞTU:

Presley Mufunda: “Kimi zaman dışarıya çıkıp çıkmamamız gerektiğini bile bilmiyoruz”

“Pandemiden dolayı işe gidemedik, ülkemden gelecek olan parayı da alamadım. Neler olduğunu yabancı kaynaklardan öğrenmeye çalışıyoruz ama çok zor. Bazı zor konular oluyor, kimi zaman dışarıya çıkıp çıkmamamız gerektiğini bile bilmiyoruz. Zor noktalarda anlayamadığımız yerler oluyor”

Stewart Musarapasi: “Gelişmeleri yabancı sitelerden takip ediyorum ama yeterli değil”

“Ben bir öğrenciyim, pandemide en büyük sorun yüz yüze derslerde yaşandı. Online olan derslerde gerekli eğitimi alamıyoruz. Bu çok faydalı olmuyor. Hocamız ile doğrudan diyalog kurma konusunda zorluk çekiyoruz. Derslerle ilgili konuları iyi anlayamıyoruz. Bir diğer konu ise dışarıya çıkma konusu. Kütüphaneye bile gidecek olsan yasaklardan dolayı gidemiyoruz, bu yasaklar eğitimimizi de etkiliyor. Ölümlerin az olması aslında bana göre hükümetin pandemiyi çok iyi yönettiğini gösteriyor. Gelişmeleri yabancı sitelerden takip ediyorum. Ama bu açıklamalar tüm detaylarıyla değil. Elimden geldiğince Türkçe öğrenmeye çalışıyorum ama yetersiz olduğu için tüm konuları anlayamıyorum. Benim ulaşım sorunum yok ama birçok öğrencinin ulaşım sorunu var, taksiler oldukça pahalı. Ulaşım en büyük sorun.”

Enyindah Joshya: “İngilizce olan detaylı bilgiye ulaşmak çok zor”

“Temel ihtiyaçlarımızı almakta zorluk çekiyoruz. Eczane ve market ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Ulaşım sorunu da yaşıyoruz. Okuldan eve gidip gelirken zorlanıyoruz. Bir yıldır buradayım. Olup bitenle ilgili gelişmeleri ise İnstagram’dan alıyorum. İngilizce olan detaylı bilgiye ulaşmak çok zor. Yabancı öğrenciler için bu kolaylaştırılmalı.”

Nyasha Mupandura: “Tüm açıklamalar Türkçe olduğu için neler olup bittiği hakkında bilgi alamıyoruz”

“Ülkede gıdaya ulaşmak çok zor. Her şey çok pahalı. İşe de gidemiyoruz, her yer kapandığı için işsiziz bu yüzden ev kiralarını ödemekte zorlanıyoruz. Tüm açıklamalar Türkçe olduğu için neler olup bittiği hakkında bilgi alamıyoruz. Dört yıldır Kıbrıs’tayız.”

Josephine Nato: “Tüm duyurular Türkçe, doğrudan haber alabileceğimiz haber kaynağı yok”

“Doğrudan haber alabileceğimiz haber kaynağı yok. Tüm duyurular Türkçe. Çoğu zaman neler olduğunu anlamıyoruz. Yiyecek ve gıdaya ulaşmak çok pahalı. Yabancı uyruklu öğrenciler için daha fazla bilgi gerekli.”

Sumany Issah: “Sosyal medyadaki yazışmaları okuyor, bu sayede bilgi ediniyorum”

“Birçok insan gibi benim de problemlerim var. Dışarıya çıkamıyorum. Artık virüs her yerde ve herkesin evinde güvende kalması gerektiğine inanıyorum. Elimizden geldiğince İngilizce kaynaklardan haber almaya çalışıyorum, sosyal medyayı takip ediyorum, orada yazışmaları okuyorum. Bu sayede bilgi ediniyorum. Ailemin maddi durumu iyi, bana ekonomik destek veriyor ve bu nedenle sorun yaşamıyorum”

Nwaneri Clubwke Benphlip: “Çalışamıyorum ve beslenme sorunları yaşıyorum”

“Zaman zaman işliyordum, pandemiden dolayı işlemiyorum, ekonomik sıkıntı yaşıyorum. Sadece ailem tarafından zaman zaman destek alıyorum çünkü onlar da zorda. İrlanda burada yaşayan vatandaşlarına destek oluyor. Bazı örgütler buradaki vatandaşlarına yardım ediyor ama bu her ülke için geçerli değil. Bana yardım eden olmadı. Afrika uyruklu öğrenciler yardım amaçlı bir birine destek sağlıyor fakat şu an destekleyen taraflar da zorluk içinde.”

Nwosy David: “Sosyolojik ve psikolojik sıkıntılarımız var, yemek bulmakta zorlanıyoruz”

“Sosyolojik ve psikolojik olarak sıkıntılarımız var. Duyuruları yabancı dilde olan siteden okuyoruz. Pandemiyle ilgili çok büyük sorun yaşamıyorum, stresle ilgili ve yemekle ilgili büyük sorunlar yaşıyoruz. Bir işimiz olmadığı için yemek bulmakta zorlanıyoruz. Pandemiden önce çalışıyordum, şu anda iş bulmakta zorlanıyorum ve maddi kaygılarım var.”

Jerry Ifeonyemaley: “En önemlisi beslenme sorunları yaşıyoruz”

“Pandemiden dolayı sosyal hayatımız kalmadı, bu bizi psikolojik olarak çok etkiliyor, çok yalnız kalıyoruz. Arkadaşlarımın evinde de gidemiyoruz. Bu büyük sorun bu oluyor. En önemlisi beslenme sorunları yaşıyoruz. Pandemiden ve karantina şartlarından dolayı ülkemize de dönemiyoruz. Bankacılık işlemlerinde de sorun yaşıyoruz, ailemizin gönderdiği ödemeleri alamıyoruz.”

Chedia Kapend: “En büyük sorunumuz gıdaya erişim, yiyecekler çok pahalı”

“En büyük sorunumuz gıdaya erişimdir. Yiyecekler çok pahalı, gıdaya erişim de çok zor. Her yer kapalı olduğu için paramızı TL’ye çevirmekte zorluk yaşıyoruz. İki yıldır buradayız. Bilgilere İnstagram’dan ulaşıyoruz. Yabancı yayın yapan bir site var onu takip ediyoruz.”

Melissa Kabisa: “Hükümetin bize ekonomik destek vermesi gerektiğini düşünüyorum”

“Hükümetin bize ekonomik destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. COVID’den dolayı sadece taksi ile ulaşım sağlıyoruz ve bu da çok pahalıdır. Sosyal medyadan yeteri kadar bilgiye ulaşıyoruz.”

Taku Mharadei: “Gerekli bilgilere kısmen sosyal medyadan erişiyorum ve bu yeterli değil”

“Muhaceret sorunu yaşıyorum. Okula kaydım olduğu halde yine de ısrarla belge isteniyor, bazı dönemlerde ekonomik sıkıntı yaşıyoruz, okul harcını yatırmakta gecikince Muhacerete büyük bir ceza ödüyoruz. Gerekli bilgilere kısmen sosyal medyadan erişiyorum ve bu yeterli değil. Yabancılar için doğru düzgün bir haber kaynağı bulunmuyor. Yeterli bilgiyi almadığımız için bilinçsizce dışarıya çıkıyoruz ve polis bizi dışarıda sorguya alıyor. Biz de onlara yeteri kadar bilgimiz olmadığını söylüyoruz.”