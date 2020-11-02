Enkazdan çıkan mucizeler

İzmir’deki depremde can kaybı 83’e yükseldi. 962 yaralıdan 219'unun tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor

83 kişinin can verdiği deprem acı haberler kadar mucizeleri de beraberinde getirdi

İzmir Bayraklı'daki Emrah Apartmanı’nın enkazından İdil Şirin, depremden 58 saat sonra canlı olarak kurtarıldı. İdil’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Saatler sonra bir başka mucize de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından geldi. 65 saat sonrada 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Depremden 65 saat sonra Ares isimli bir köpek de ekipler tarafından canlı olarak çıkartıldı.

Küçük Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise depremde hayatını kaybetmişti.

Bilincinin açık, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtilen Elif Perinçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.