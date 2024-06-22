Acapulco Otel’den tanıtım ve teşekkür etkinliği

Acapulco Otel, beş yıldızlı Resort Hotel konseptiyle sunduğu eşsiz tatil deneyimlerine yenilikler eklemeye devam ediyor. Otel sahipleri, Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve Dimağ Çağıner, otelde yapılan son yenilikleri tanıtmak ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen paydaşlara, teşekkür etmek amacıyla özel bir basın toplantısı ve öğle yemeği düzenledi.

Basın toplantısında, otelin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri, Acapulco Otel'in sunduğu yeni ve geliştirilmiş hizmetleri detaylandırdı. Konuşmacılar, otelin misafirlerine daha konforlu ve unutulmaz bir tatil deneyimi sunmak adına hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdiler.

Yenilikler tanıtıldı

Yenilenen Resepsiyon, Lobi ve geliştirilmiş konaklama seçenekleri ile Lüks Lagoon Suit odaların tanıtımı yapıldı.

Otelin resepsiyon alanı ve lobisi tamamen yenilenerek daha modern ve şık bir görünüm kazandı. Bu, yenileme çalışmaları, misafirlerin girişten itibaren kendilerini özel hissetmelerini sağlamak amacıyla yapıldı.

Yeni inşa edilen lagoon suit odaları, misafirlere lüks ve konforu bir arada sunacak şekilde tasarlanarak, özel havuz erişimi ve eşsiz manzarası ile unutulmaz bir konaklama deneyimi vaat ediyor.

Tedarikçi, iş ortakları ve basına teşekkür edildi

Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve Dimağ Çağıner, bu süreçte emeği geçen tüm tedarikçilere ve iş ortaklarına teşekkür ederek, işbirlikleri sayesinde, Acapulco Otel olarak, misafirlerine en yüksek kalitede hizmet sunmaya devam ettiklerini, Acapulco’nun sürekli yapılanma ve yenilenmeye özen gösteren ve 7/24 yaşayan bir sistem içerisinde bunu yapabilen bir tesis olmasında, en büyük dayanaklarının, hızlı ve anlayışlı hizmetleri ile destek aldıkları kıymetli paydaşları olduğunu, özellikle yeni projelerinin hayata geçirilmesinde büyük katkı sağlayan tüm tedarikçilere minnettar olduklarını söylediler.

Acapulco Otel’in yıllardır, yerli tedarikçileri tercih ettiğini, yerli üretimi ve üreticiyi destekleme konusunda gösterdikleri hassasiyeti vurgulayarak, bu desteğin, ülkemizin kalkınmasında etkili olduğunu belirttiler.

Bu özel günde, değerli basın mensupları ve iş ortakları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söylediler.