“AB’nin suskunluğu hiçbir koşulda kabul edilemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu sabah karma evliliklerden doğan ve ebeveynlerinden biri Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olan çocukların vatandaşlık hakkı için, “Kimliksizler Derneği” öncülüğünde Kıbrıs’ın güneyinde toplu başvuru ve eylem düzenlenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erhürman, söz konusu çocuklara yönelik uygulamaların ayrımcılık oluşturduğunu vurguladı, Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ve Avrupa Birliği’ni eleştirdi.

İşte Erhürman’ın sosyal medya üzerindeki paylaşımı:

“Ebeveynlerinden biri "Kıbrıs Cumhuriyeti" yurttaşı olan çocuklarımızın (kamuoyunda sıklıkla söylendiği şekliyle "karma evlilikler"den doğan çocuklarımızın) insan hakları için bugün "Kimliksizler Derneği" tarafından güneyde bir toplu başvuru yapıldı/eylem düzenlendi.

Bir ay kadar önce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara "tamamen saygı gösterileceğini" belirtti Sn. Hristodulidis.

Çocukların hakları konusunda, kimin kiminle evlendiğinin, hatta nerede evlendiğinin belirleyici olmasının yarattığı ayrımcılığı anlamak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını beklemek gerekmiyor tabii ki!

"Avrupa değerleri", "ilkeler", "insan hakları"... Nalıncı keseri gibi hep kendine yontma hali... Bu tarafta gördüğümüzde de karşı çıkacağız, o tarafta gördüğümüzde de. Ama Rum Yönetimi'nin çocuklara bedel ödetmeye kalkması da, AB'nin bu konudaki suskunluğu da hiçbir koşulda kabul edilemez.

Bu haklı mücadelede sonuna kadar çocuklarımızın ve ailelerimizin yanındayız, yanında olacağız. Bugün de, yarın da...”