AB Ortadoğu'da diplomatik temaslarını sürdürüyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ortadoğu turu kapsamında bugün Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından El Ariş Havalimanı'nda AB'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarını Mısır Kızılayına teslim etti.



Burada basına yaptığı açıklamada Mısırlı yetkililere Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardımların geçişi konusundaki işbirliği için teşekkür eden von der Leyen, Sisi ile verimli bir görüşme yaptığını söyledi.



Von der Leyen, Mısır'ın bölgedeki gerilimin önlenmesi için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, AB'nin iki devletli çözüm için destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.