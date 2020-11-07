ABD'nin yeni başkanı Joe Biden

ABD'yi dört yıl yönetecek başkanı seçmek için 150 milyondan fazla insan 3 Kasım'da sandığa gitti. Associated Press (AP) haber ajansı, Joe Biden'ın Pensilvanya'yı da alarak 284 delegeye ulaşıp ABD'nin 46. başkanı olduğunu duyurdu.

Trump ekibi ise usulsüzlükler olduğunu iddia ederek mahkemelere başvuruyor. Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Öte yandan Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu.

Milyonlarca Amerikalı 3 Kasım'da ülkenin yeni liderini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim gününden önce kullanılan oy sayısı 100 milyonun üzerindeydi. Seçim günü 50 milyon civarında insan oyunu kullandı.

Toplamda 50 eyalette düzenlenen seçimin sonucu halen resmi olarak netleşmedi. Seçim Nevada, Arizona, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletleri arasındaki sonuca bağlıydı.

Georgia Eyaleti üst düzey yetkilileri tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, oy sayımlarının tamamlandığı ilçelerde yeniden sayıma gidilebileceğini açıkladılar.

Eyalet yetkilisi Brad Raffensperger açıklamasında, ''Şu anda Georgia’da sonucun açıklanması çok yakın. Kullanılmış 5 milyon oydan geriye sayılmamış bir kaç bin oy kaldı. Eyalet yönetimimiz ve ilçe seçim görevlileri tüm yasal oyların sayılıp doğru olarak kayda alınmasına odaklandı. Sayımlarda sona yaklaşırken bir sonraki adıma bakıyoruz. Aradaki fark çok küçük olduğu için Georgia’da oylar tekrar sayılacak'' ifadelerini kullandı.

JOE BIDEN ABD'NİN YENİ BAŞKANI

Seçimlerin en kritik eyaletlerinden biri 20 delegesi bulunan Pensilvanya'ydı. Associated Press (AP) haber ajansı, Joe Biden'ın Pensilvanya'yı da alarak 284 delegeye ulaşıp ABD'nin 46. başkanı olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Trump öndeyken oy sayımlarının durdurulması için mahkemeye başvurmuştu. Trump'ın geriye düştüğü Michigan ve Wisconsin'de oy sayımının durdurulması talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Trump gerekirse Yüksek Mahkemeye kadar gideceklerini duyurdu.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın dün akşama kadar önde götürdüğü, ancak posta oylarının etkisiyle Demokrat Joe Biden'ın bu sabah öne geçtiği Pensilvanya'daki oy sayımı yargıya taşındı.

3 Kasım'dan sonra seçim merkezlerine ulaşan posta oylarının sayılmaması için Yüksek Mahkeme'ye başvuran Cumhuriyetçi Parti, daha önce eyalet mahkemesi tarafından alınan "6 Kasım'a kadar ulaşan posta oyları sayılır" şeklindeki kararın geçersiz sayılmasını istiyor.