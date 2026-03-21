“ABD’nin saldırı görevleri Kıbrıs’taki üslerden yürütülmüyor”

BBC’nin aktardığına göre, Birleşik Krallık, bölgede artan gerilime rağmen ABD’ye Ağrotur’daki İngiliz üssünden saldırı amaçlı görevler için izin vermedi.

Öte yandan, İran’ın Hint Okyanusu’ndaki stratejik öneme sahip Diego Garcia üssüne iki füze fırlattığına ilişkin bilgiler de doğrulandı. BBC, bu yöndeki haberlerin doğru olduğunu aktarırken, söz konusu bilgiyi ilk olarak Wall Street Journal’ın, ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırarak duyurduğu ifade edildi.

Haberde, füzelerden hiçbirinin hedefe ulaşmadığı belirtilirken, BBC’ye konuşan kaynakların da fırlatma bilgilerini doğruladığı kaydedildi.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ise olayla ilgili ne doğrulama ne de yalanlama yaptı. Bakanlık, İran’ın bölgedeki “sorumsuz saldırılarının” İngiliz çıkarları ve müttefikleri için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Londra’nın, ABD’nin Diego Garcia üssünden “savunma amaçlı bombardıman görevleri” yürütmesine izin verdiği, ancak bu üsten henüz böyle bir operasyon yapıldığına dair bir işaret bulunmadığı belirtildi.

Buna karşılık ABD’nin, Birleşik Krallık’taki Gloucestershire bölgesinde bulunan RAF Fairford üssünden bombardıman görevleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Gelişmeler, İngiltere’nin askeri üslerinin bölgedeki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyarken, Kıbrıs’taki üslerin saldırı amaçlı operasyonlarda kullanılmadığına dikkat çekildi.