ABD’nin Kıbrıs projesi: Çözüm “enerjisi” (!)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İsrail ile Türkiye arasında yapılacak enerji iş birliğine yoğunlaştı; Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır’ın da bu denkleme dahil olması isteniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın Ada’ya gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürüyor. Siyasi gözlemciler ABD’nin Kıbrıs sorununu öncelikleri arasına koymadığı, bölge için İsrail ile Türkiye arasında yapılacak enerji iş birliğiyle ilgilendiği yorumunu yaptı. ABD’nin bu iş birliği içerisine Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır’ın da dahil olmasını istediğini; Nuland’ın Lefkoşa temaslarında Rusya doğal gazından bağımsız olunması gerekliliğinin altını çizdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Nuland, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz’in Avrupa’yı doğalgazla beslemesi için yöntem arayışını gündeme taşıdı. Nuland, borular yerine yenilenebilir enerji kaynakları ve sıvılaştırılmış doğalgaz üzerinde durdu.

Nuland’ın Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye arasında güneş enerjisiyle ilgili iş birliği olasılığını sorguladığını belirten gazete, ABD’nin tüm eylemlerinin Türkiye odaklı olmasından ötürü, Kıbrıs sorununu öncelikleri arasında bulundurmadığını yazdı.

Alithia gazetesi “Enerji Konusu ve Çözüm… Ukrayna Krizi Kıbrıs İçin Tarihi Bir Tahrik Oluşturuyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, AB’nin, Rusya doğalgazından tamamen bağımsızlaşma hedefiyle, Yunanistan-Türkiye-Kıbrıs arasında enerji işbirliği yapılmasını gözettiğini yazdı.

Haberde, Nuland’ın Türkiye, Yunanistan ve Ada’da gerçekleştirdiği temaslarda da bu planı ileri götürdüğü kaydedilirken, Kıbrıs sorununun çözümü için bu noktada, üç ülke arasında enerji işbirliği yapılması önkoşulunun getirildiği belirtildi.

Kathimerini gazetesi Nuland’ın temasları çerçevesinde Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) her iki tarafa da kazanç sağlaması gerektiği mesajını verdiğini yazdı. Haravgi gazetesi ise “Uluslararası Toplum Artık Kıbrıs Sorununu İşgal ve İstila Sorunu Olarak Görmüyor” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, uluslararası arenadaki büyük oyuncuların önceliğinin Ukrayna’daki Rus işgali olduğunu ve Kıbrıs sorununu öncelikleri arasında bulundurmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis, Kıbrıs’ın Rusya işgalinden kendine pay çıkarmaya ve Kıbrıs sorununda bazı perspektifler oluşturmaya çalıştığı; ancak Avrupalıların Ukrayna kriziyle ilgili Türkiye’ye olan ihtiyacı nedeniyle bunun sorun olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mavroyannis, Nuland’ın ziyaretinin Kıbrıs-ABD arasındaki ikili ilişkiler açısından olumlu olduğuna işaret ederek, yine de yeni konjonktürde Kıbrıs sorununun çözümü için perspektif oluşacağı konusunda ikna olmadığını dile getirdi.