ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar 29 bin hektardan fazla alana yayıldı

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Luis Obispo ve Riverside gibi birçok farklı bölgede çıkan yangınlar, 29 bin hektardan fazla alana yayıldı.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) internet sitesindeki bilgilere göre, San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz'da başlayan yangın yaklaşık 28 bin hektardan fazla alanı kaplarken, yangının hala sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabildi.

Riverside bölgesinde 29 Haziran'da başlayan yangın ise yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olmaya devam ederken, yüzde 75'i kontrol altına alındı.

Öte yandan, Riverside dışında San Bernardino'nun "Juniper, Lake ve Shasta" bölgelerinde etkili olan yangınlar toplam 650 hektarlık alana yayılırken, bunların büyük kısmının kontrol altına alındığı açıklandı.

Cal Fire Sözcüsü Toni Davis, 50 yapının tehlike altında olduğunu ve 208 kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Davis, yangından etkilenen bölgenin çiftlik arazileri, inişli çıkışlı tepeler ve yoğun otlak alanlara sahip kırsal bir alan olduğunu, ayrıca bitki örtüsünün kuru olduğunu belirtmişti.