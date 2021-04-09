AB’den gelen aşılarla aşılama başladı

Fehime ALASYA

Aşılamada bir süredir durdurulan ilk doz uygulamalar yeniden başladı. Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde 65 yaş ve üstü birçok vatandaşın aşılandığı gözlemlendi.

Başlatılan aşılamaların AB’den gelen aşılar ile yapıldığı, söz konusu aşılara talebin yüksek olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanlığı tarafından bu yönde resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Aşılamaların bir kısmının ilk doz, bir kısmının ise ikinci doz olacağı geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar tarafından dile getirilmişti.

Ülke genelinde devam eden ve sağlık alanında da sürdürülen birçok grev kamudaki işleyişi olumsuz etkilerken, bakanlığın aşılama için özel ekipler oluşturduğu, bu çalışmaları sürdürdüğü de edinilen bir diğer bilgi oldu.

2 bin civarın 65 yaş ve üzeri kişiye aşı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, geçtiğimiz gün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada ülkede aşı için 20, 25 bin yeni başvuru olduğunu, bunların 2 bin civarının 65 yaş ve üzeri kişiler, 6 Bin’inin ise kronik hasta kriterinde olan kişilerden oluştuğunu belirtmiş, aşı uygulamasının AB’den gelen aşılarla önceki gün başlanacağını ifade etmişti.

Oygar, 65 yaş üzeri aşı olmayı bekleyen ve AstraZeneca aşısı olmayı kabul eden 2 bin kişilik başvurulara randevu verildiğini, söz konusu kişilere ilk doz aşılanmanın önceki gün yapılacağını ifade etmiş, bunun toplam 6 merkezde uygulanacağı bilgisini de vermişti.

Oygar, “Sinovac aşısı geldi dediğimiz anda daha çok insan başvuracaktır diye düşünüyorum çünkü insanlar AstraZeneca aşısı olduğu için tereddütlü yaklaşabiliyor.” görüşünü de paylaşmıştı.

Bir kısmı ikinci doz için saklanacak denmişti

AB’nin Kıbrıslı Türklere gönderdiği 4 bin 680 dozluk Pfizer/Biontech aşısının yarısının yapılacağını da ifade eden Oygar, bunun ilk doz aşılar olacağını, diğer yarısın ise ikinci doz için saklanacağını belirtmişti.

Pfizer/Biontech aşısının ikinci dozunun ise 3 hafta sonra yapılacağını anlatan Oygar, gelmeyebilir ihtimaline karşın ilk dozunu yapıp, ikinci dozunun da ayrılacağını ifade etmişti.

Oygar, 4 bin 800 dozluk AstarZeneca aşısının ise ikinci dozlara da yapılacağını belirtmişti.