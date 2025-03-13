AB'de genç işsizliğin en çok azaldığı ülke Kıbrıs

Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında genç işsizliğin en çok azaldığı ülke oldu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) genç işsizliğin azaltılmasına ilişkin verileri, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında en iyi performansı göstererek ilk sırada yer aldığını ortaya koyuyor.

Verilere göre, Mart 2023'te %16,1 olan 25 yaş altı genç nüfustaki işsizlik oranı, Aralık 2024'te 2008'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olan %9,9'a gerileyerek 6,2 puanlık (yüzde 38,5'lik bir azalma) bir düşüş kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, tam istihdam (bir ülkedeki mevcut üretim faktörlerinin [emek, sermaye, toprak, girişimci] tamamının üretimde kullanılması durumu) koşullarına ulaşma hedefinin vatandaşların günlük yaşamlarını olumlu yönde etkilediği ve genç işsizliğindeki bu önemli azalmanın, yeni neslin iş gücü piyasasındaki geleceği için umut verici bir tablo çizdiği vurgulandı.