ABD Yemen'e saldırdı: En az 80 ölü

Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Orta Doğu ülkesi Yemen'i bombaladı. Hedefte başkent Sana ve Yemen'in liman kenti Hudeyde vardı. Saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzü aşkın kişi ise yaralandı.

Yemen'den askeri yetkililer Hudeyde Limanı ve havalimanına en az 13 kez saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırı sonrası ortaya çıkan görüntülerde, ABD savaş uçaklarının verdiği hasar da belli oldu. Araçların yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.



Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi Kızıldeniz'deki gemi trafiğini tehlikeye attığı için Yemen'e saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise Gazze Şeridi'nde neden olduğu ve devam ettirdiği soykırım nedeni ile İsrail'e yönelik saldırılarda bulunuyor.